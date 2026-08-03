DIF CDMX fortalece la prevención del suicidio con más de 10 mil atenciones psicológicas y emocionales

La estrategia integral permitió brindar apoyo preventivo y terapéutico a niñas, niños, adolescentes y familias en situación de riesgo.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Ciudad de México) informó que, de enero a julio de 2026, ha brindado atención psicológica y acciones preventivas a más de 10 mil personas mediante su estrategia de Prevención, Atención y Postvención de la Conducta Suicida y Detección Temprana de la Depresión Infantil.



A través de esta estrategia, el organismo encabezado por Beatriz Rojas Martínez atendió de manera individual y semanal a 85 personas en riesgo suicida, entre ellas 13 niñas y niños, 48 adolescentes, 21 jóvenes y tres responsables de crianza, con el objetivo de ofrecer acompañamiento oportuno y fortalecer su bienestar emocional.



La estrategia contempla dos líneas principales de acción: prevención y atención. En materia preventiva, se brindó capacitación y educación emocional a 9487 mujeres responsables de crianza y 1042 hombres, principalmente mediante talleres, pláticas y herramientas para identificar factores de riesgo y promover entornos familiares saludables.



El DIF capitalino destacó que la prevención temprana es fundamental para atender situaciones relacionadas con la salud mental, por lo que mantiene acciones dirigidas a niñas, niños, adolescentes y sus familias.



Estas labores se realizaron en coordinación con instituciones como la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Proceso Integral para el Desarrollo de Altas Habilidades Intelectuales (PIDAHI), además de programas como la Beca Leona Vicario.