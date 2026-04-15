Belinda y Los Ángeles Azules encenderán el Mundial 2026 con nuevo himno

La música se suma a la emoción del futbol rumbo al Mundial 2026 con la colaboración entre Belinda y Los Ángeles Azules, quienes presentaron un adelanto de su tema “Por Ella”, canción que formará parte del álbum oficial del torneo.

El lanzamiento fue dado a conocer el 14 de abril a través de redes sociales, en coordinación con la FIFA. Este sencillo busca capturar el espíritu del evento deportivo más importante del mundo, que en esta edición será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

El tema combina el estilo pop de Belinda con la esencia de cumbia característica de Los Ángeles Azules, logrando una propuesta musical que conecta con distintas generaciones. El fragmento compartido deja ver una letra con tintes románticos y festivos, pensada para acompañar la euforia mundialista.

Foto: X, vía @beliupdates

El Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, en lo que será una edición histórica con 48 selecciones y un total de 104 partidos.

El lanzamiento oficial de “Por Ella” está programado para el 17 de abril en plataformas digitales, fecha en la que los aficionados podrán escuchar completa esta colaboración que promete convertirse en parte del soundtrack del Mundial.