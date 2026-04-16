F4ll3c3 Alejandro Burillo, figura clave en futbol y tenis

El empresario Alejandro Burillo falleció este 16 de abril de 2026 a los 74 años, dejando un legado importante en el desarrollo del deporte en México, especialmente en el futbol y el tenis.

La noticia fue confirmada por su familia, que informó sobre los servicios funerarios y agradeció las muestras de apoyo en este momento. Diversas figuras del ámbito deportivo y mediático, como el periodista Fernando Schwartz, expresaron su pesar por la pérdida.

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Conocido como “El Güero”, Burillo tuvo una trayectoria que combinó negocios, medios y deporte, manteniendo una estrecha relación con Emilio Azcárraga Milmo, lo que le permitió influir en decisiones clave dentro de Grupo Televisa en la década de los noventa.

Durante su carrera, participó en la gestión de equipos como el Club América, Atlante y Necaxa, además de formar parte de la Comisión de Selecciones Nacionales, contribuyendo al desarrollo del futbol mexicano.

Su legado también destaca en el tenis, donde fue pieza clave para consolidar el Abierto Mexicano de Tenis y en la creación del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, infraestructura fundamental para la preparación de atletas en el país.