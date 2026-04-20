Marina del Pilar reconoce a la 1ª generación de jóvenes “Reconecta con la Paz”

-Señaló que la coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Baja California ha permitido que la entidad sea el estado con mayor número de jóvenes participantes a nivel nacional.

Para reconocer la conclusión de la etapa formativa de la primera generación de la estrategia “Reconecta con la Paz”, programa impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó la ceremonia de graduación, en la que se destacó el esfuerzo de jóvenes participantes vinculados a este programa federal.



La mandataria estatal subrayó que esta estrategia forma parte de una política de justicia con enfoque humanista, construida desde el pueblo, y que representa una apuesta por la dignidad y por un futuro distinto para las y los jóvenes de Baja California.



“Hoy celebramos con mucho orgullo la primera graduación del programa Reconecta con la Paz, la graduación de jóvenes que decidieron escribir una nueva historia para sus vidas; jóvenes que eligieron reconectarse con sus sueños, con su dignidad y con la paz”, destacó Ávila Olmeda.



Esthela Damián Peralta, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, resaltó que “Reconecta con la Paz” también busca que las y los jóvenes reconozcan al gobierno como un aliado en su proceso de transformación.



La estrategia “Reconecta con la Paz” promueve segundas oportunidades para las juventudes, al brindar herramientas que contribuyen a su desarrollo personal y a su reintegración social, enviando un mensaje de corresponsabilidad y transformación.



Avila Olmeda señaló que la coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Baja California para la implementación de este programa ha permitido que la entidad sea el estado con mayor número de jóvenes participantes a nivel nacional.