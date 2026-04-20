Perrita rescatada en alcaldía BJ encuentra hogar en un campamento

-Yuca cuenta con seguimiento veterinario, esquema de vacunación completo y condiciones adecuadas para su desarrollo.

Lo que comenzó como un rescate en vía pública, hoy es una historia de cuidado, empatía y compromiso institucional. Yuca, una perrita que deambulaba asustada sobre Eje 8 Sur, Popocatépetl, fue rescatada y encontró no solo protección, sino un hogar en el Campamento de Limpia “Zapata” de la alcaldía Benito Juárez.



“Entre todos los compañeros; herreros, carpinteros le hicieron su casa, le aclimataron y ahora es parte del campamento, es de nuestra familia”, así lo señaló Efraín Raudales, jefe de la Unidad Departamental de Servicios Generales, quien la rescató y detalló que cuando fue resguardada, la trasladaron al Centro de Atención Veterinaria para Animales de Compañía (CAVAC) de la alcaldía Benito Juárez, donde recibió valoración médica, vacunas y seguimiento para garantizar su bienestar.



¡Hoy, Yuca no sólo está sana, sino que encontró un hogar! Desde su llegada, trabajadores del campamento se organizaron para brindarle cuidados integrales: le construyeron un espacio adecuado, establecieron rutinas de alimentación y atención, y se aseguraron de cubrir todas sus necesidades.



“Entre todos la adoptamos y la empezamos a cuidar. Tiene mucha energía, está bien alimentada y es muy querida por todos. Yo me dedico a hacerle su alimentación; se le da su porción diaria, tiene mucha energía. Todo el mundo interviene para acariciarla, la saludan, la quieren, es muy sociable”, relató Paty Herrera, trabajadora del lugar.



Yuca cuenta con seguimiento veterinario, esquema de vacunación completo y condiciones adecuadas para su desarrollo, además de un entorno donde recibe cariño a diario.



En la alcaldía Benito Juárez, el cuidado de los animales de compañía es parte de una cultura que reconoce a los seres sintientes como sujetos de atención y respeto, promoviendo acciones concretas para garantizarles una vida digna y segura.



El CAVAC es muestra de ello, al ofrecer servicios con costos accesibles como consulta, vacunación, esterilización, cirugía y diagnóstico, fortaleciendo la protección animal en la demarcación.



Ubicado en Avenida Municipio Libre esquina Uxmal, en la colonia Santa Cruz Atoyac, brinda atención de lunes a domingo, consolidándose como un espacio confiable para el cuidado de las mascotas.