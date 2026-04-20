IEEM acumula 20 años con procesos certificados en contratación de personal

La Unidad recluta, evalúa y capacita al personal que ocupará vocalías del IEEM bajo estándares internacionales.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), a través de la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral (UTAPE), consolidó dos décadas de contar con la certificación bajo la norma ISO 9001, estándar internacional que avala la calidad, consistencia y mejora continua en sus procesos de selección de personal.



La UTAPE tiene como función principal formular propuestas de reclutamiento, evaluación, selección y capacitación de las personas que ocupan cargos de vocalía en los órganos desconcentrados del IEEM, figuras fundamentales para la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en la entidad.



Para ello, la Unidad diseña e implementa procedimientos transparentes, con certeza y plenamente trazables en cada etapa de los concursos dirigidos a las y los aspirantes. Dichos procesos abarcan desde el reclutamiento hasta la capacitación y el apoyo logístico, cumpliendo estrictamente con los criterios establecidos en la norma ISO 9001, lo que ha permitido al Instituto mantener altos estándares de desempeño.



Desde marzo de 2006, cuando la entonces Dirección del Servicio Electoral Profesional obtuvo la certificación bajo la norma ISO 9001:2000, el IEEM ha mantenido un proceso constante de actualización. En 2009 se realizó la transición a la versión ISO 9001:2008.



Posteriormente, en 2014, la instancia adoptó la denominación de Unidad Técnica para la Operación y Administración de Personal Electoral en Órganos Desconcentrados (UTOAPEOD), manteniendo vigente la certificación. En 2016, asumió su nombre actual como UTAPE, fortaleciendo sus procedimientos y consolidando su papel en la especialización del reclutamiento del servicio profesional electoral.



En 2018, la Unidad llevó a cabo la auditoría de transición a la versión ISO 9001:2015, actualmente vigente. A la fecha, ha atendido un total de 23 auditorías: una de certificación, seis de recertificación y 16 de mantenimiento, realizadas por el organismo certificador American Trust Register, S.C. (ATR), que avalan el cumplimiento satisfactorio de los estándares de calidad.



Estos 20 años de certificación refuerzan el compromiso del IEEM con la excelencia, la mejora continua y la profesionalización del servicio electoral, elementos indispensables para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar procesos electorales íntegros y transparentes.