Ramírez Ponce impulsa obras comunitarias en Lerma

Encabezó las faenas comunitarias que fortalecen la coordinación con comunidades y autoridades auxiliares.

El gobierno municipal de Lerma, encabezado por Miguel Ángel Ramírez Ponce, impulsa acciones de infraestructura y participación ciudadana mediante faenas comunitarias y trabajo coordinado con autoridades auxiliares en distintas localidades del municipio.



Como parte del programa “Tu Calle al 100!”, se llevó a cabo una jornada de trabajo en la Calle Trinidad Padilla, ubicada entre San Pedro Tultepec y la colonia Tomapa, donde se realiza la pavimentación con concreto hidráulico en una extensión de 220 metros lineales, obra que fortalecerá la conectividad y movilidad de las familias de la región.



En estas labores participaron vecinos y personal del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), sumando esfuerzos para avanzar en la mejora de la infraestructura urbana.



De manera paralela, el alcalde ha sostenido reuniones de trabajo con autoridades auxiliares de diversas comunidades como Zacamulpa, Huitzizilapan, Colonia Agrícola Analco, La Concepción Xochicuautla y la colonia Álvaro Obregón, con el objetivo de dar seguimiento a proyectos comunitarios y fortalecer el desarrollo local.



Durante estos encuentros, se destacó la importancia de la participación ciudadana, la generación de nuevas ideas y el impulso a sectores como la juventud, particularmente a través de la educación.



El gobierno municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con la población, promoviendo acciones que mejoren la infraestructura, fortalezcan el tejido social y contribuyan al bienestar de las y los habitantes de Lerma.