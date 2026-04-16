Inicia Nissan producción en Aguascalientes con inversión de 96 mdd

Apertura de nueva línea de pick-ups fortalece el desarrollo industrial y posiciona al estado como referente automotriz

La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, encabezó el arranque de producción de la nueva pick-up NP300/Frontier en la Planta A1 de Nissan, proyecto que contempla una inversión de 96 millones de dólares y la generación de 6 mil empleos directos e indirectos.



La mandataria estatal destacó que esta expansión refleja la confianza de la empresa en la entidad, al ofrecer condiciones de certidumbre, competitividad y oportunidades para el crecimiento industrial.



Reconoció el trabajo del personal de la compañía, al señalar que la calidad, innovación y compromiso de las y los trabajadores contribuyen a fortalecer la posición de Aguascalientes en el ámbito global.



El presidente y director general de Nissan Mexicana, Rodrigo Centeno, afirmó que el estado se consolida como el principal centro logístico-industrial de la firma en América Latina, destacando que la nueva línea de ensamble de pick-ups marca una etapa relevante en la historia de la empresa en el país.



Por su parte, Rodolfo Osorio, representante de la Secretaría de Economía federal en materia de electromovilidad, señaló que Aguascalientes es ejemplo del avance de México como centro de manufactura avanzada, al tiempo que reiteró el compromiso de fortalecer la colaboración entre gobierno e industria.



El vicepresidente senior regional de Nissan Américas, David Johnson, subrayó que la entidad es estratégica dentro del plan global de la empresa, al concentrar producción proveniente de otras plantas como CIVAC-Morelos y Argentina, lo que fortalece su papel como centro de exportación automotriz.



En tanto, el vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, Joan Busquets, informó que con la incorporación de la Frontier, el complejo suma seis modelos fabricados, con una capacidad superior a 580 mil unidades anuales y más de 790 robots, consolidándose como el mayor centro industrial de Nissan en Latinoamérica.



Al evento asistieron autoridades estatales, municipales y representantes del sector industrial, entre ellos Takero Ahoyama, cónsul general de Japón en León; el alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; así como legisladores y funcionarios del área económica del estado.