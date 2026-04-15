Homicidios dolosos han disminuido en el país un 45%: Sheinbaum

El gobierno continúa trabajando, demostrando que la estrategia de seguridad está dando resultados, resaltó la presidenta.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados, ya que, de manera preliminar, los homicidios dolosos en el país presentan una reducción anual del 45 por ciento, al pasar de 91.7 en 2024 a 50.8 en el primer trimestre de 2026, y señaló que desde el Gobierno de México se continúa trabajando. Por esta razón, anunció la creación de la Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública.



Señaló que de 2006 a 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón, los homicidios dolosos aumentaron 148%. Durante Peña Nieto, los homicidios dolosos pasaron de 63.2 a 87.9, 42% más. En el sexenio del presidente López Obrador, pasaron de diciembre de 2018 al 2024 de 100.5 al 91.7 una reducción del 9 por ciento, es decir, cambió la tendencia.



“En nuestro gobierno, con cifras preliminares a 2026, hemos reducido los homicidios dolosos del 2024, 91.7 al 2026 en 50.8 diarios, una reducción del 45 por ciento. Es decir, seguimos trabajando y hay que trabajar más, pero la Estrategia está dando resultados”, puntualizó.



La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que los homicidios dolosos disminuyeron 41% al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 51.4 en marzo de 2026. Esto representa 35 homicidios diarios menos y posiciona a marzo de este año como el más bajo desde el 2016. Agregó que, además, el primer trimestre del 2026 es el más bajo desde 2016, con un promedio diario de 50.8 en los tres primeros meses del año.



Señaló que, durante marzo de este año, siete entidades concentraron el 50.2 por ciento del total de homicidios dolosos: Guanajuato con 9.2%; Chihuahua con 8.3%; Baja California con 8%; Morelos con 6.4%; Guerrero con 6.3%; Estado de México con 6% y Oaxaca con 5.9%.



Asimismo, destacó que diversas entidades redujeron su promedio diario en este delito: Guanajuato con reducción mensual del 63%; Baja California con reducción de 42%; Estado de México: reducción mensual del 54%; Sinaloa, reducción mensual de 63%; Nuevo León, reducción de 74%; Quintana Roo con tendencia a la baja con 74% y Zacatecas con una reducción de 89%.