Calor pondrá al límite la electricidad en México: prevén demanda récord en mayo

Autoridades descartan apagones, pero advierten un sistema “apretado” ante altas temperaturas.

México enfrentará un incremento histórico en la demanda de energía eléctrica durante los meses más calurosos del año, al estimarse un consumo de hasta 54 mil megawatts, informó el Centro Nacional de Control de Energía.



El director del organismo, Octavio Mota Palomino, advirtió que el sistema eléctrico operará bajo condiciones “apretadas”, aunque aseguró que existen reservas suficientes para evitar apagones durante la temporada de calor.



Explicó que el principal riesgo no radica en la capacidad instalada, sino en factores operativos, especialmente en el suministro de gas natural en regiones como el sureste del país, donde la confiabilidad del servicio es clave.



Para hacer frente a este escenario, el CENACE implementó un programa de mantenimiento anticipado en centrales eléctricas, además de reforzar zonas críticas como la península de Yucatán, donde se prevé la incorporación de generación de emergencia.



Autoridades energéticas señalaron que, en el peor escenario, el margen de reserva operativa se mantendrá alrededor del 7 por ciento, nivel que permite garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.



Este panorama ocurre en medio de olas de calor cada vez más intensas, lo que ha elevado la presión sobre la infraestructura energética, aunque hasta el momento se mantiene la expectativa de superar la temporada sin interrupciones en el suministro.