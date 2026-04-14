“Habrá cero tolerancia contra la extorsión en la CDMX”: Clara Brugada

-La estrategia incluye medidas operativas y tecnológicas, como un gabinete especializado, inhibidores en penales y un centro de atención.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la firma del Pacto contra la Extorsión en la Ciudad de México, con el objetivo de sumar esfuerzos entre los distintos sectores de la sociedad y los tres órdenes de gobierno, y así prevenir, combatir y desarticular este delito que afecta de manera directa la vida cotidiana, el patrimonio y la tranquilidad de las familias, y contra el cual habrá tolerancia cero en la capital del país.



Ante representantes del Poder Judicial, de los Congresos capitalino y federal; de los sectores empresarial, religioso, académico y de la sociedad civil; alcaldesas y alcaldes; y autoridades del Gobierno de México, la mandataria local destacó que la firma del pacto marca el inicio de una nueva etapa en la política de seguridad, sustentada en la corresponsabilidad social y la acción coordinada del Estado.



Destacó que quienes se suman a esta gran alianza tienen como objetivo romper los círculos de silencio, motivo por el cual también se están fortaleciendo las distintas vías de denuncia, con mecanismos accesibles para que la población sepa y pueda hacer denuncias anónimas y de manera inmediata para combatir este delito.



Anunció el envío de un paquete de reformas al Congreso local para fortalecer el marco jurídico en materia de extorsión, endurecer mecanismos de persecución del delito y robustecer las capacidades institucionales para su combate.



Brugada Molina explicó que se está construyendo inteligencia social que permita la detención de las bandas criminales dedicadas a la extorsión, donde recordó la instauración de un Gabinete Especializado contra estos ilícitos y anunció la construcción de un Centro de Atención Inmediata contra la Extorsión en el que se escuche a la gente y se pueda traducir en denuncias y reportes de las víctimas.



Asimismo, dio a conocer los compromisos que integran este pacto, el cual establece acciones en materia de calidad en la atención, acompañamiento y protección a víctimas, prevención, territorialización de las estrategias, investigación y procuración de justicia, coordinación interinstitucional, generación de espacios seguros, diálogo permanente, cero tolerancia e innovación.



Destacó que la capital cuenta con un equipo para la atención jurídica y psicológica a las víctimas con acompañamiento integral, y agregó que como una propuesta innovadora y contundente se ofrece desde la capital también la protección de testigos a quienes denuncien a responsables de extorsión, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad a quienes colaboran con la justicia.