Policía de Toluca detiene a 10 sujetos señalados por robo, narcomenudeo y extorsión

-Fueron aseguradas droga, además de vehículos robados y herramientas para forzar autos.

Fueron diez las personas detenidas por la Policía Municipal de Toluca, esto durante operativos que lleva a cabo en las diversas zonas de la capital mexiquense y a quienes señalaron por su presunta participación en delitos como robo de vehículos, narcomenudeo, intento de robo de autopartes y extorsión.



Para comenzar, informaron de la detención ocurrida en San Pablo Autopan, donde fue detenido Daniel Axel “N”, de 37 años, quien conducía una motocicleta con reporte de robo vigente desde 2021. En el Centro Histórico, Braulio “N”, de 43, fue arrestado al manejar una camioneta Chevrolet 1994 con reporte de robo con violencia del pasado 27 de marzo.



Mientras que, en Santa María Totoltepec, Jorge Alberto “N”, de 25 años, fue asegurado con 20 dosis de aparente cristal y una pipa de vidrio. En San Pedro Totoltepec, Christian “N”, de 34, fue detenido tras amenazar a transeúntes con un objeto con apariencia de arma de fuego.



Informaron que sobre la avenida José María Morelos y Pavón, José Juan “N” y Alejandro Tomás “N” fueron capturados cuando intentaban abrir un vehículo estacionado; tras una persecución en motocicleta sin placas, agentes de Inteligencia les aseguraron herramientas presuntamente utilizadas para forzar automóviles y sustraer baterías.



Continuaron con el reporte de una detención ocurrida en el Seminario Primera Sección, donde agentes de inteligencia municipales y estatales detuvieron a José de Jesús “N”, Alan Alejandro “N” y Brandon Uriel “N”, quienes tenían en su posesión alrededor de 63 dosis de aparente cristal.



En tanto, en la colonia Del Parque, arrestaron a Jerónimo “N”, de 26 años, señalado por intentar extorsionar en una papelería; la motocicleta que conducía tenía el número de serie alterado.



Todos los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.