REGRESAN A CLASES MÁS DE 24 MILLONES DE ALUMNOS

-Autoridades activan medidas de seguridad, además de emitir recomendaciones por calor y cambios climáticos.

Más de 24 millones de estudiantes de educación básica en México regresarán a clases hoy lunes 13 de abril, tras el periodo vacacional de primavera, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP), en un retorno que estará acompañado de medidas preventivas por condiciones climáticas adversas.



El reinicio de actividades involucra a alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, así como a más de 1.2 millones de docentes en todo el país, quienes retomarán el calendario escolar 2025-2026 en planteles públicos y privados.



Ante el incremento de temperaturas en diversas regiones, autoridades educativas y de Protección Civil recomendaron a las escuelas ajustar horarios de actividades físicas, evitar la exposición prolongada al sol y garantizar el acceso a agua potable para los estudiantes.



En estados del norte, noreste y algunas zonas del centro del país se prevén temperaturas superiores a los 35 grados Celsius, lo que ha llevado a reforzar protocolos para prevenir golpes de calor, especialmente en menores de edad.



Asimismo, se exhortó a padres de familia y docentes a vigilar signos de deshidratación y a fomentar el uso de ropa ligera, gorra o sombrero, así como protector solar.



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la semana del regreso a clases persistirá un ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional, con posibles lluvias aisladas en regiones del sureste.



Las autoridades federales y estatales coincidieron en la importancia de mantener medidas de prevención dentro y fuera de los planteles, a fin de garantizar un regreso a clases seguro para millones de estudiantes.



El regreso a las aulas marca la continuidad del ciclo escolar y representa un reto logístico y de salud pública ante las condiciones climáticas que se esperan en las próximas semanas.