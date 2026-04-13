Sheinbaum refuerza política social en tres estados

-Inauguró el primer polo de desarrollo en Tlaxcala.

-Entregó viviendas, escrituras y condonaciones en Puebla y Morelos.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una gira de trabajo por Tlaxcala, Puebla y Morelos en la que impulsó acciones clave en materia de desarrollo económico y vivienda social, como parte del Plan México y del programa Vivienda para el Bienestar.



En Huamantla, Tlaxcala, la mandataria inauguró el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), con una inversión de 540 millones de dólares en 53 hectáreas, proyecto que generará más de 5 mil empleos directos e indirectos. Este polo es el primero de 15 contemplados a nivel nacional y forma parte de la estrategia para fortalecer la producción interna y atraer inversión con impacto social.



Sheinbaum subrayó que el objetivo del Plan México es incrementar la producción nacional, reducir importaciones y fomentar la inversión bajo un modelo de prosperidad compartida. Destacó que estos polos cuentan con infraestructura integral, como vivienda, servicios básicos, transporte y educación, lo que los convierte en nodos estratégicos de desarrollo regional.



Como parte de su gira, en San José Chiapa, Puebla, la titular del Ejecutivo federal encabezó la entrega de 240 viviendas y la condonación de 577 créditos impagables del Fovissste, en beneficio de familias que enfrentaban adeudos históricos. Estas acciones forman parte de la meta nacional de construir 1.8 millones de viviendas y reestructurar 5 millones de créditos.



Resaltó que el programa Vivienda para el Bienestar busca garantizar el acceso a la vivienda como un derecho, mediante la reducción de requisitos, esquemas de tasa cero y mecanismos de condonación o reestructuración de deudas. En lo que va de 2026, se han entregado 1,292 viviendas en 15 entidades del país.



Finalmente, en Emiliano Zapata, Morelos, la presidenta entregó 828 constancias de finiquito de créditos del Fovissste y 250 escrituras a través del Insus, como parte del mismo programa. Señaló que estas acciones buscan dar certeza jurídica y eliminar cargas financieras a millones de familias que adquirieron créditos en condiciones desfavorables en administraciones pasadas.



Destacó que en Morelos la meta de construcción de vivienda se incrementó a 20 mil nuevas casas, con una inversión de más de 12 mil millones de pesos, lo que contribuirá al desarrollo social y económico de la entidad.



La mandataria reiteró que su administración continuará enfocada en reducir desigualdades y garantizar derechos sociales, bajo el principio de que el desarrollo económico debe traducirse en bienestar para la población.