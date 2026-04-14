Precio de tortilla podría incrementarse hasta 30 pesos por kilo

-Representantes del sector señalan que el principal factor detrás del aumento es el encarecimiento de la harina de maíz.

El precio de la tortilla podría registrar un incremento de entre 2 y 4 pesos por kilogramo durante abril, como resultado del alza en los costos de producción, principalmente en la harina de maíz, así como en insumos como el gas, la electricidad y el transporte.



De acuerdo con estimaciones del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el ajuste llevaría el precio del kilo por encima de los 30 pesos en algunas regiones del país, particularmente en estados del norte y sur como Baja California, Sonora y Guerrero. En tanto, en la Ciudad de México y el Estado de México, el costo oscilaría entre los 19 y 22 pesos por kilo.



Representantes del sector señalan que el principal factor detrás del aumento es el encarecimiento de la harina de maíz, además de incrementos sostenidos en otros insumos durante los últimos años.



El Consejo Nacional de la Tortilla ha indicado que, en los últimos tres años, los costos de producción han aumentado aproximadamente 16%, debido al alza en energéticos, fletes, papel grado alimenticio y refacciones.



Sin embargo, el precio al consumidor se había mantenido relativamente estable, por lo que el ajuste actual busca compensar ese rezago.



Asimismo, influyen factores externos como el encarecimiento internacional del maíz, aumentos recientes en el precio de los combustibles —con incrementos de hasta 3 pesos por litro— y mayores tarifas eléctricas.



El incremento no será uniforme a nivel nacional, ya que los costos logísticos influyen de manera significativa en el precio final, especialmente en regiones alejadas de los principales centros de distribución.



Al cierre de marzo, el precio promedio nacional se ubicó en 23.17 pesos por kilo, con diferencias relevantes entre entidades como Baja California, donde cuesta 32.71 pesos por kilo; en Sonora, el costo es de 28.33 pesos; en Guerrero, cuesta 29 pesos; mientras que en Mérida, el precio llega a 28.17 pesos. Para Nuevo León, el costo es de 24.88 pesos; en Ciudad de México, puede llegar a costar 21.73 pesos; mientras que en Estado de México, el costo alcanza los 19.43 pesos.



El ajuste proyectado para abril colocaría a la tortilla en niveles de precio no registrados en los últimos años, generando presión adicional sobre el presupuesto familiar.