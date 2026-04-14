Gabriela Jáquez hace historia como quinta selección del Draft 2026 de la WNBA

La basquetbolista mexicoamericana Gabriela Jáquez fue seleccionada en la quinta posición del Draft 2026 de la WNBA por el equipo Chicago Sky, consolidando uno de los momentos más importantes en su carrera profesional.

La jugadora de 22 años llega al baloncesto profesional tras una destacada etapa universitaria con UCLA, donde fue pieza clave en la obtención del título del torneo NCAA, el primero para la institución desde 1978.

En la final del denominado March Madness, Jáquez tuvo una actuación sobresaliente al registrar 20 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, lo que le valió ser nombrada Jugadora Más Valiosa del encuentro.

A lo largo de la temporada, la jugadora promedió 13.3 puntos, 5.4 rebotes y 2 asistencias por partido, colocándose entre las mejores basquetbolistas del circuito universitario en Estados Unidos.

Con este logro, Gabriela Jáquez se suma a su hermano Jaime Jáquez Jr., jugador de la NBA, como parte de una familia que marca historia al tener representación en las dos principales ligas de baloncesto profesional.