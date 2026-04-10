Katia Itzel García recibe reconocimiento de Sheinbaum tras su designación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó públicamente a la árbitra Katia Itzel García Mendoza por su designación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde hará historia como la primera árbitra central mexicana en participar en un torneo varonil de este nivel.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó la trayectoria y preparación de la silbante, resaltando que su inclusión representa un avance importante para el arbitraje mexicano y la participación femenina en el deporte.

Katia Itzel García forma parte del grupo de árbitros seleccionados para el Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose también en una de las pocas mujeres en dirigir partidos en la máxima justa futbolística varonil.

Sheinbaum subrayó que su gobierno impulsa programas para fortalecer la formación de árbitros y jueces en distintas disciplinas, con el objetivo de aumentar la presencia de México en competencias internacionales.

El reconocimiento también se enmarca en el impulso a la equidad de género en el deporte, donde autoridades buscan incrementar la participación de mujeres tanto en el campo de juego como en funciones técnicas y arbitrales.