Salinas Pliego cuestiona registro de líneas telefónicas y genera debate

El empresario Ricardo Salinas Pliego se pronunció en contra del registro obligatorio de líneas telefónicas en México, medida que contempla que los usuarios proporcionen datos personales antes del plazo establecido para evitar el bloqueo del servicio.

A través de redes sociales, el dueño de Grupo Salinas expresó su rechazo a la iniciativa, señalando que podría representar un riesgo para la privacidad de los ciudadanos y el manejo de su información personal.

En su mensaje, también sugirió la posibilidad de utilizar líneas extranjeras como alternativa, argumentando que estas opciones permiten operar sin necesidad de registrar datos sensibles en el país.

Las declaraciones generaron reacciones divididas entre usuarios. Por un lado, algunos respaldaron la postura del empresario al considerar que el registro podría vulnerar la protección de datos personales.

Por otro lado, hay quienes defienden la medida al señalar que podría contribuir a combatir delitos como extorsiones y fraudes telefónicos, al permitir una mayor identificación de los usuarios.