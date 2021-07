Monreal pide «piso parejo» para definir candidatura de Morena en 2024

El coordinador de los senadores de Morena expuso que no avizora ninguna ruptura interna en su partido, si se dan condiciones de equidad.

Tres son las reglas fundamentales que, expuso el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, deberán pactarse para la contienda por la candidatura presidencial de su partido en el 2024: piso parejo, competencia equitativa y no discriminación.

Si se dan esas premisas, dijo que se inscribirá para buscar la postulación y “voy a acatar las reglas que se publiquen en el momento en que se publiquen, que será, estimo yo hacia finales del año 2023”.

Monreal, quien ayer se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard –otro presidenciable morenista–, elogió a éste como “uno de los mejores colaboradores del Presidente: atento, cuidadoso, inteligente».

“Me reuniré con todos los demás… Buscaré a todos para ayudarle al país y al Presidente a sacar adelante las cosas”, aunque con Ebrard –informó– los temas tratados no fueron los de la sucesión presidencial sino migración, asuntos laborales y tráfico de armas.

En rueda de prensa, Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, insistió en que una vez que Morena fije las reglas “estaré puntual a la cita con la historia” y para esa y todas sus actividades se dijo protegido por el “Santo niño de Atocha”.

Insistió en que si no lo menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los presidenciables de Morena no le afecta:

«A mí no me molesta, ni me ofende”.

El mandatario ha mencionado hasta ahora a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; al representante de México ante las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente; al secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard; la Secretaria de Energía, Rocío Nahle; la de Economía, Tatiana Clouthier, y al embajador de México ante Estados Unidos, Esteban Moctezuma.

Ayer, Monreal hizo explícito su interés en ser el candidato presidencial de Morena y hoy además de establecer las tres reglas fundamentales para competir por esa postulación dijo que no avizora ninguna ruptura interna en su partido, si se dan las condiciones de piso parejo, equidad en la contienda y no discriminación.