Acumula Mauricio Toledo millones de pesos y casas

Recibió millones de pesos y compró inmuebles sin poder acreditar su origen legal, según informes de la Fiscalía de CDMX.

Entre 2012 y 2018, el diputado federal Mauricio Toledo tuvo ingresos por 20.8 millones de pesos como servidor público y como consultor privado, pero no pudo comprobar el origen de 11.4 millones de pesos, de acuerdo con informes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La dependencia capitalina y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregaron información sobre los ingresos de Toledo a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que este lunes analizó un dictamen sobre la procedencia de su desafuero.

Conforme las pesquisas, el ex perredista y actual legislador del Partido del Trabajo (PT) compró diversos inmuebles cuyo valor no corresponden a sus ingresos.

Mientras era diputado de la 61 Legislatura, entre 2010 y 2011, Toledo Gutiérrez adquirió, por ejemplo, dos inmuebles y un vehículo de lujo, cuyo valor en aquel entonces arroja una diferencia respecto de sus ingresos superior a 2 millones de pesos.

La Sección Instructora corroboró que existen discrepancias entre los ingresos reportados por el inculpado en sus declaraciones patrimoniales y aquellos cuya fuente queda acreditada a partir de las documentales públicas del expediente, como recibos, cheques, constancias e informes de autoridad.

En el ejercicio de 2017, la discrepancia ascendió a 1.5 millones. En ese año, el ex delegado en Coyoacán obtuvo ingresos cobrados en efectivo por una cantidad superior a los 2.5 millones de pesos; el legislador no demostró el origen ni la legalidad de los mismos.

Además, la Fiscalía capitalina documentó un esquema de ingresos que permitió al inculpado un incremento sustancial de su patrimonio a partir del 2016, a través de la prestación de Servicios Profesionales a empresas privadas mediante un pago mensual considerable por concepto de honorarios.

“Una de esas empresas, constituida en 2016, manifestó en su declaración fiscal de ese año no haber percibido ingresos”, dice la denuncia.

En 2017, la empresa consignó un ingreso inferior a los 3.4 millones de pesos que otorgó al legislador.

En ese lapso, el petista compró dos departamentos en operaciones presuntamente de lavado de dinero.