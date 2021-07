La variante Delta de COVID-19 será la predominante en México, estiman médicos

Especialistas señalaron este jueves que la variante Delta de COVID-19 se expandirá y será la predominante en el país y el mundo, debido a su mayor capacidad de contagiosidad.

El mundo está ante la expectativa por la nueva variante de COVID-19, llamada Delta e identificada en India, la cual —según estudios— es más transmisible que el coronavirus que empezó a difundirse a finales de 2019. Se estima que esta variante B.1.617.2 del SARS-CoV-2 puede contagiar a más personas.

En México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó el martes pasado que la evidencia científica revela que ninguna de las variantes conocidas es más agresiva. Sin embargo, la Delta es 60% más transmisible.

La mayoría de las vacunas existentes en el mundo, incluidas las que se aplican en México, protege contra las variantes.

La doctora Roxana Trejo, gerente corporativa de Epidemiología Centro Médico ABC, enfatizó este jueves en un seminario que la variante Delta va a ser predominante en todo el mundo y esto tiene que ver con su capacidad de contagiosidad.

Este miércoles, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que México vive ya su tercera ola de COVID-19 ante el incremento de casos. Tan solo de un día a otro se registraron más de 8,000, lo que no se veía desde marzo, aunque las hospitalizaciones no han aumentado con la misma velocidad.

Actualmente, el país suma 2 millones 558,369 contagios y 234,192 decesos acumulados por COVID-19, en tanto que se ha registrado un incremento en la actividad epidémica en lugares como la Ciudad de México, Baja California Sur y Quintana Roo.

Esto, de acuerdo con la doctora Trejo, debido a que las áreas turísticas y a que la falta de control en las fronteras han sido factor importante para la entrada de variantes. Sin embargo, Trejo destacó que el control de la transmisión es individual, por lo que se deben mantener medidas de prevención como uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, etcétera.

¿Qué es la variante Delta?

Las variantes son las mutaciones del virus, lo que sucede con cualquier tipo, y hasta el momento hay miles de variantes del COVID-19, pero algunas no tienen gran impacto, otras pueden afectar la transmisión o el cuadro clínico del paciente, y pueden llevar a una alteración de las vacunas y a que estas no tengan la misma efectividad.

La variante Delta fue identificada en India en octubre del año pasado.

¿Las vacunas que ya se aplican sirven para la variante Delta?

La doctora Marilú Acosta, coordinadora del programa de Telemedicina del Centro Médico ABC, recordó que el objetivo de la vacuna es disminuir el riesgo de una hospitalización y el de la mortalidad por COVID-19, pero no es necesariamente el hecho de limitar el contagio.

«Es para disminuir el riesgo de hospitalización; entonces, a pesar de que tengamos una alta tasa de vacuna con una sola dosis o esquema completo, tenemos que tenerlo claro: disminuyen el riesgo de hospitalización y mortalidad, pero no evita el contagio y no evitan que una persona contagiada que esté vacunada pueda contagiar a los demás, por eso es que también están subiendo los casos», afirmó también en seminario.

Por esta razón es que se están haciendo análisis de las vacunas que ya se aplican, y han tenido buenos resultados, pues aunque puede disminuir su eficacia, se está estudiando poner algún refuerzo adicional.

¿Si hay más gente vacunada por qué aumentan los contagios?

Las vacunas no eximen de los contagios, sino que reducen el riesgo de hospitalización y muertes. Los contagios en esta tercera ola se están observando en jóvenes de 18 a 40 años, a quienes en México aún no se les ha vacunado en su totalidad o han bajado las medidas sanitarias, pero estos casos no se han convertido en graves, en su mayoría.

¿Qué se puede hacer para protegerte de la variante Delta?

El doctor Morgan Guerra, director general de Previta (hospital en casa), coincidió en que las mutaciones del virus SARS-CoV-2 van a seguir ocurriendo, y como la variante Delta tiene mayor capacidad de contagio, lo mejor —al igual que con cualquier virus— es mantener las medidas sanitarias.

«Hay que darnos cuenta de que las medidas se van a hacer de manera normal debido a que las economías no se pueden detener (…) Tenemos que aprender a convivir con el virus», comentó en el mismo seminario al respecto.