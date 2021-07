En Nuevo León y Veracruz descartan regreso a clases presenciales para agosto

El gobernador independiente de Nuevo León había propuesto que el regreso a clases presenciales fuera el 30 de agosto, pero ante el incremento de contagios, cambió de decisión.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, descartó un regreso presencial a clases presenciales el 30 de agosto, cuando inicia el próximo ciclo escolar.

“Ahorita hay que moderarlo, tampoco va ser así tan pesado, va a ser moderado, poco a poco para que vayamos teniendo condiciones, quizás para el regreso a clases, todavía no sabemos, todavía no es algo que tengamos una fecha precisa, estábamos hablando del 30 de agosto como una probabilidad, sin embargo no”, refirió el mandatario en una reunión vía Zoom.

El gobernador independiente aseguró que la decisión se debe al alza de contagios por COVID-19,

A pesar del reclamo de madres de familia, asociaciones e iniciativa privada, y a pesar de que “El Bronco” abrió la posibilidad del regreso a clases del último día de agosto, esto no será así.

El gobernador adelantó que ordenará que ningún colegio o escuela pública solicite la compra de uniformes escolares.

“Tengo muchas quejas de madres de familia de muchas partes en donde les están pidiendo desde este momento uniformes, y ya la lista de útiles y eso. No es necesario, no estamos anunciando ningún regreso a clases presenciales en ninguna parte, solamente en nivel medio superior, y no está yendo mucha gente a las clases presenciales”, detalló.

Veracruz también lo descarta

Otro de los estados que descarta un regreso a clases presenciales es Veracruz, aunque actualmente la entidad funciona con un sistema mixto.

“No podrá ser presencial ni híbrido, sino nuevamente a través de los emdios de comunicación”, adelantó el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos (STTEBA), Eliseo Islas Chagoya.

“No soy profeta, pero este año lo avmos a culminar en líena. Soy padre de familia y un dirigente responsable que dice la verdad. No vamos a regersar hasta el siguiente año”, precisó.

A pesar de que la SEP informó que el regreso a clases presenciales se haría en los estados en donde haya semáforo verde, algunos como la Ciudad de México regresaron a actividades presenciales, pero con el retroceso a semáforo amarillo, se suspendieron de nueva cuenta.

Modalidad mixta

Los estados que ya regresaron a clases presenciales de manera mixta de de manera escalonada son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz.

Entre los estados que prevén regresar a clases presenciales en agosto se encuentran: Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Tamaulipas.