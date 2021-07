HERMANOS DE AMLO “VICTIMAS” DE LA “BONDAD”

Primero fue Pío y ahora Martín… el hermano menor del presidente Andrés Manuel López Obrador aparece en un video recibiendo fajos de dinero en efectivo en pleno proceso electoral.

Martín Jesús López Obrador, es el hermano menor del presidente Andrés Manuel López Obrador y, al igual que su hermano Pío, aparece en un video recibiendo dinero de las manos de David León Romero, entonces operador político del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

En este vídeo que se exhibió, Martín fue captado mientras recibía 150 mil pesos en efectivo y, en ambos casos, los hermanos reciben cantidades previamente acordadas que se repiten mensualmente y dicen que son para Andrés Manuel. Nada de este dinero en efectivo fue reportado por Morena al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que califica como delito electoral.

De acuerdo con las grabaciones presentadas en Latinus, León Romero hizo la entrega de estos recursos en su casa de Chiapas en 2015, año en que Morena participó en su primera elección como partido político.

Así como se dio a conocer con Pío, en el video grabado por David León se establece que los 150 mil pesos recibidos por Martín López Obrador forman parte de una serie de entregas regulares, correspondientes a una suma de dinero más grande.

En la grabación, se escucha que el efectivo es anotado o descontado de una operación entre los dos personajes.

“Este es un ahorrito mío. Te lo paso y te lo anoto”, dice León.

“No, compa. Eso lo descontamos”, objeta el hermano del Presidente.

Asimismo, durante el video, y tras un recorrido por el domicilio que dura unos ocho minutos, Martín Jesús López Obrador le hace saber que la entrega de dinero no es para él, sino para su hermano.

En agosto de 2020 el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer en su espacio en Latinus dos videos de 2015 en los que se ve a Pío López Obrador, también hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibir dinero en efectivo por parte David León.

El periodista afirmó al revelar las grabaciones, que estas fueron tomadas por el propio David León y en las que se observa que Pío recibe los paquetes, uno en un restaurante y otro en su propia casa, sin embargo, no hablan abiertamente de las cantidades.

“Aquí te traigo 400”, se le escucha decir en una de las grabaciones. “Hazle saber al Licenciado que lo estamos apoyando”, también dice León. En la otra grabación se le escucha decir “aquí te traigo uno”.

En ese entonces, Pío era operador de Morena en Chiapas.

Hay que recordar que David León fue coordinador nacional de Protección Civil y fue nombrado por el presidente López Obrador como titular de la nueva empresa distribuidora de medicamentos de la 4T; sin embargo, dicho cargo se vio obstaculizado con la difusión de los videos.

Ante la divulgación de las grabaciones de su hermano Pío, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que se trató de una reacción a los casos de Emilio Lozoya y de Genaro García Luna, y aseguró que estos montos se tratan de aportaciones para fortalecer su movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, pero indicó que “no tiene nada que ver con la elección de 2018”.