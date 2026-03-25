Edoméx respalda el Plan B de la Reforma Electoral: Horacio Duarte

-Cualquier adecuación normativa en el estado se alineará a lo que se defina a nivel federal.

El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, reafirmó el compromiso de la administración estatal con la transformación democrática al asegurar que el gobierno mexiquense respalda de manera clara y contundente el denominado Plan B electoral impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista, Duarte Olivares informó que el Ejecutivo estatal se encuentra en la etapa final de revisión de un paquete de iniciativas clave.

Detalló que, aunque ya existe una agenda establecida desde el inicio del periodo ordinario, se están acelerando los últimos ajustes para presentar formalmente las propuestas antes de que concluya el actual ejercicio legislativo.

Subrayó que cualquier adecuación normativa en la entidad se realizará en estricto apego a las definiciones federales. “Queremos actuar con prudencia”, puntualizó Duarte, al señalar que el objetivo es evitar frentes innecesarios y garantizar que las reformas cuenten con plena viabilidad política y social.

Respecto a la posibilidad de separar las elecciones, Duarte Olivares reconoció que es una decisión compleja. Explicó que el análisis final deberá equilibrar la alta participación ciudadana con los retos técnicos y operativos que exige el sistema electoral actual.

Al ser cuestionado sobre las demandas de la oposición para modificar las fórmulas de financiamiento público y representación proporcional, el Secretario fue enfático al recordar que dichos esquemas fueron diseñados en su momento por las fuerzas políticas que hoy los critican. Reiteró que el Gobierno del Estado mantiene las puertas abiertas al diálogo, aunque aclaró que, por ahora, no existen consensos para avanzar en cambios en ese rubro.

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