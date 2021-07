El barítono poblano prepara su debut en el Liceo de Barcelona

“A pesar de la paliza que el covid nos ha puesto a todos, he sido bastante afortunado durante la pandemia”, asegura Alfredo Daza (Puebla, 1976). El barítono mexicano comenta que durante esta crisis sanitaria no solo aprendió cuatro nuevos roles, también tuvo presentaciones en vivo: un recital en Lisboa en junio del año pasado, y su reciente debut, en mayo, en el Teatro Campoamor, en Oviedo. Ahora se prepara en Berlín, donde reside hace casi dos décadas, para su debut en el Gran Teatre del Liceo de Barcelona, en el papel de Lord Enrico, en la ópera Lucia de Lammermoor. Ahí, junto con el tenor Javier Camarena y la soprano Nadine Sierra, ofrece seis funciones de esta tragedia romántica en julio. Este 2021, Daza celebra 25 años de trayectoria artística. No ha sido fácil mantenerse “en las grandes ligas”, como él dice, no solo por la gran competencia que hay de voces de barítono, sino porque son pocos los papeles protagónicos escritos para este registro de voz; con algunas excepciones, estas voces interpretan a los villanos, son los antagónicos de los tenores. El artista poblano ha sido aclamado por la crítica y ha consolidado un prestigio indiscutible: se ha presentado en escenarios de América, Europa y Asia, y ha trabajado bajo la batuta de Simon Rattle, Antonio Pappano y Gustavo Dudamel, entre otros. -¿Cómo surgió la oportunidad de cantar Don Enrico? Es un doble debut en mi carrera: papel y teatro. Me presentaré por primera vez en el Liceo de Barcelona, un recinto al que todo cantante de ópera está contento de llegar. Para mí es un papel muy significativo, tenía muchas ganas de interpretarlo. Desde hace algunos años, me sentía lo suficientemente maduro, vocalmente hablando, para cantarlo. Mi debut con Enrico iba a ser el año pasado en el Teatro Colón de Buenos Aires, pero la producción se canceló debido al covid. En el Liceo cambiaron títulos que iban a presentar y algunos papeles se los dieron a otros cantantes. En ese reajuste me llamaron para ver si quería hacer Enrico; como ya lo había preparado y me sentía listo para cantarlo, quedé en este cast tan lindo, con mi paisano Javier Camarena y con Nadine Sierra. -¿Cómo te sientes al compartir de nuevo con Camarena? Nos conocemos bien, es agradable trabajar con alguien que habla tu idioma, es algo que se disfruta mucho. Respeto mucho a Javier, el mismo respeto que siento por todos mis colegas. Cuando trabajo con otro mexicano hay esa familiaridad, tiene los mismos modismos y a lo mejor se le antojan las mismas cosas que a mi. -¿Qué significa Plácido Domingo en tu trayectoria? Se volvió un maestro para todos los cantantes mexicanos por su tenacidad, su gran corazón y su sencillez. Lo conozco en el ámbito profesional, siempre dispuesto a echarme la mano y a darme oportunidades. Tiene un aura muy especial, es una de esas personas que son bondadosas, se caracterizan por ayudar. Tiene una conexión especial con todos los mexicanos. Es una figura universal. -¿Consideras que hay auge de cantantes mexicanos? México es un semillero de voces, siempre lo he dicho. Si queremos avanzar es fundamental que no nos engañemos, podemos decir “en la ópera somos bien fregones”, pero a la hora de dar nombres nos quedamos cortos, la lista se acaba muy pronto. Existen cantantes mexicanos reconocidos a nivel internacional, que no se han mantenido, son carreras de cinco o diez años y hasta ahí. Cuando ves en realidad cuántos artistas mexicanos están jugando en las grandes ligas, no somos muchos. Y digo esto porque nos hace falta apoyo. No solo de las autoridades, también de los profesores de música, de los de educación artística en las escuelas, del público. Sí hay mucho talento, pero el sistema educativo musical en México no es muy bueno en este sentido.