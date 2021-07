Hamilton renueva su contrato con Mercedes hasta 2023

Previo al Gran Premio de Silverstone, el circuito de casa, el siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton firmó un nuevo contrato por dos años más, por lo que está unido con la escudería Mercedes hasta el 2023. Cabe recordar que en los nueve años de trabajo del británico con Mercedes a conseguido seis Mundiales de Pilotos, 98 triunfos, 171 podios y 100 poles. Este año buscará ganar el campeonato para superar a Michael Schumacher con quien está igualado con siete.

Ante la renovación, el piloto británico se dijo se dijo entusiasmado, pues confía en continuar ganado campeonatos mundiales sobre las ruedas de un Mercedes. «Es difícil de creer que ya llevo nueve años trabajando con este increíble equipo. Estoy entusiasmado por continuar dos años más. Hemos conseguido muchas cosas juntas, pero todavía podemos lograr muchas cosas más tanto dentro como fuera de la pista. Estoy inmensamente orgulloso y agradecido a Mercedes. Ahora entraremos en una nueva era que será emocionante y que será todo un reto, y ya tengo ganas de ver qué podemos conseguir juntos», indicó.

Por su parte el CEO de Mercedes, Toto Wolff, se mostró satisfecho por continuar trabajando con Hamilton, pues buscarán vencer a Red Bull, escudería que les ha hecho la vida de cuadritos. “A medida que entramos en una nueva era de la F1 a partir de 2022, no puede haber mejor piloto en nuestro equipo que Lewis. Sus logros en este deporte hablan por sí mismos, y con su experiencia, velocidad y habilidad para las carreras, está en la cima de sus poderes. Estamos disfrutando de la batalla que tenemos entre manos este año, y es por eso que también queríamos acordar este contrato temprano, para que no tengamos distracciones de la competencia en la pista. Siempre he dicho que mientras Lewis todavía posea el fuego para las carreras, puede continuar todo el tiempo que quiera”, puntualizó.

