EDOMÉX EVITA PAGO DE MÁS DE 7.7 MILLONES EN EXTORSIONES EN UNA SEMANA

El Gobierno del Estado de México informó que, del 2 al 8 de abril, se evitó el pago de 7 millones 762 mil pesos exigidos por delincuentes en intentos de extorsión, como resultado de las acciones coordinadas en la Mesa de Paz.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en ese periodo se atendieron 937 denuncias ciudadanas, entre ellas extorsión telefónica (337 casos), fraude telefónico (320), extorsión electrónica, amenazas y derecho de piso.

Las autoridades señalaron que los municipios con mayor incidencia en este delito son Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl, donde se han reforzado estrategias de prevención y atención.

Estos resultados derivan del trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y frenar este tipo de delitos sin que las víctimas realicen pagos.

El Gobierno estatal reiteró el llamado a la población a denunciar cualquier intento de extorsión al 089, a fin de evitar que los delincuentes logren su objetivo.