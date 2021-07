Lluvias causan “cascadas” e inundaciones en el Metro de Nueva York

No, no es la Ciudad de México o un país “tercermundista”, es la ciudad de Nueva York, Estados Unidos donde el metro quedó completamente inundado y usuarios, literalmente, nadaron para salvar sus vidas.

Videos en redes sociales dejaron evidencia de la inverosímil escena en la que el agua cae como cascada por las escaleras y las paredes de la entrada con dirección norte.

Los efectos de Elsa no se limitaron al transporte subterráneo en la Ciudad que Nunca Duerme, también se reportan múltiples inundaciones (que en México llamarían «encharcamientos») en avenidas principales y algunas zonas urbanas, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse alerta.

Lamentablemente muchísimos automóviles quedaron varados en el agua. La policía tuvo que acudir al rescate de los conductores para que la tragedia no pasara a mayores.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu

— Paullee 🤠 #TaxTheRich (@PaulleeWR) July 8, 2021