Avanza México en igualdad de género y reducción de la pobreza femenina

-Se redujo el porcentaje de mexicanas con ingresos inferiores a la línea de pobreza.

El informe “Gender Snapshot 2025” revela que el porcentaje de mexicanas con ingresos por debajo de la línea de pobreza disminuyó del 50.7% en 2018 al 36.3% en 2024. Además, el número de mujeres sin acceso a una alimentación nutritiva bajó de 13.7 a 9.8 millones en el mismo periodo.



La Secretaría de las Mujeres, junto con ONU Mujeres, CEPAL, el CEEG y el INEGI, presentó este estudio que forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El documento destaca que México ha fortalecido su marco jurídico en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, contribuyendo a cerrar brechas históricas.



En el área de educación, las niñas superan a los niños en índices de finalización escolar: primaria (97.8% vs 97.4%), secundaria (92.3% vs 89.4%) y preparatoria (68.4% vs 62.7%).



En cuanto a su participación en la política, México se ha convertido en un referente mundial con 50.2% de escaños ocupados por mujeres en el Congreso de la Unión y 53.3% en congresos locales.



Señala el informe que México hizo historia con la elección de la primera mujer en la Presidencia de la República para el periodo 2024-2030, cuyos compromisos de gobierno abarcan temas clave para el avance de las mujeres, como la brecha salarial, la violencia laboral, la participación de las mujeres en puestos de liderazgo y la creación de un sistema nacional y progresivo de cuidados.



Además, se ha logrado una reducción histórica de la pobreza, con una disminución significativa en mujeres con ingresos bajos y en carencia alimentaria.



La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, subrayó que estos indicadores permiten evaluar avances y retos:



“Desde que nació la Secretaría de las Mujeres tenemos grandes objetivos y un marco legal que nos obliga a articular acciones en todo el Estado mexicano a favor de la igualdad sustantiva y contra las violencias”.



Este informe muestra resultados contundentes en la mejora de la calidad de vida de las mujeres.