UAEMéx cumple satisfactoriamente la evaluación del 1er Informe: Paty Zarza

-La rectora subrayó que los resultados consolidarán las bases de una verdadera institución estatal pública y humanista.

Con un dictamen que acredita el cumplimiento satisfactorio de proyectos orientados a fortalecer la cercanía, la inclusión y el carácter progresista de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), concluyeron los trabajos de la Comisión Especial del H. Consejo Universitario encargada del estudio y evaluación del Primer Informe Anual de Actividades de la Administración Universitaria 2025-2029.



Durante la clausura, realizada en el Museo Universitario “Leopoldo Flores”, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado destacó que este ejercicio, llevado a cabo los días 24 y 25 de marzo, abrió espacios de diálogo que consolidan la rendición de cuentas, la transparencia y la máxima publicidad de la información institucional.



Subrayó que las opiniones y retroalimentaciones vertidas durante las jornadas constituyen una guía fundamental para perfeccionar acciones, estrategias y proyectos que integran la Transformación Universitaria. En este sentido, afirmó que dichos aportes fortalecen las bases de una institución pública, estatal y humanista, comprometida con el bienestar de su comunidad y la retribución social.



Zarza Delgado enfatizó que avanzar hacia una universidad incluyente y abierta al diálogo requiere de un trabajo permanente, así como del fortalecimiento de los canales de participación colectiva que dan voz a la comunidad auriverde. Añadió que, con la presentación y eventual aprobación del dictamen por parte del H. Consejo Universitario, se dará continuidad a este proceso mediante una planeación estratégica y una sólida cultura de responsabilidad institucional.



En su calidad de secretaria técnica de la Comisión Especial, la secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, María de las Mercedes Portilla Luja, informó que el ejercicio registró un total de 450 participaciones: 415 opiniones y 35 recomendaciones.



Detalló que el 45 por ciento de las intervenciones correspondió a la comunidad estudiantil; 25 por ciento al personal académico; 18 por ciento a directivos; 8 por ciento a observadoras, y 4 por ciento a representaciones sindicales, lo que refleja una amplia participación de los distintos sectores universitarios.



La Comisión Especial estuvo integrada de manera paritaria por estudiantes, representantes del personal académico y directivos de espacios universitarios, así como por las secretarias generales de la FAAPAUAEM y del SUTESUAEM. Además, participaron tres representantes de centros universitarios y unidades académicas profesionales en calidad de observadoras.