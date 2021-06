Denuncian desabasto de medicamentos oncológicos en 11 estados

Ante esta situación, padres de niños con cáncer bloquearon terminal uno del AICM.

Padres de niños con cáncer bloquearon este martes los accesos de la Terminal Uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como medida de protesta ante la falta de medicamentos; aseguran que la misma Secretaría de Salud les ha confirmado que no cuentan con dichas medicinas oncológicas por lo que hacen un llamado, “una vez más” a que el Gobierno Federal intervenga y les de una respuesta.

Omar Enrique Hernández Ibarra, presidente de la Asociación de Padres de Familia con niños enfermos A.C., expuso que dicha situación de desabasto se presenta al menos en 11 estados del país, se trata de Chihuahua, Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Guadalajara, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán.

“Esta decisión que tomamos padres de familia de varios hospitales y de varios estados es para decirle al Gobierno Federal la situación que estamos viviendo, una situación que es grave y una emergencia sanitaria, la llamo así, porque estamos hablando ya de al menos 11 estados de la república que no tienen medicamentos y ellos no lo quieren reconocer porque dicen que no hay desabasto como tal” dijo Hernández Ibarra.

Agregó que la Secretaría de Salud les prometió el medicamento para el día 4 de junio durante una mesa de trabajo y el 5 de junio llegaría de Corea, día en que les mostrarían documentación de cuánto medicamento habría arribado a México, sin embargo, dicha información no se les mostró.

“Las autoridades no han venido a darnos la cara, cómo no son sus hijos chínguense esos padres, perdón, pero chínguese el papá y la mamá que hoy en día no tiene el medicamento para sus hijos, ya basta Presidente, ya basta de burlas y de mentiras, como no son sus hijos, no les importa si nuestros hijos se mueren” reclamó.