H. Consejo Universitario de la UAEMéx analiza la rendición de cuentas de la Rectora

Este proceso de revisión es clave para la consolidación de una planeación universitaria centrada en las juventudes, sus necesidades, aspiraciones y contextos actuales.

Como parte de un ejercicio de corresponsabilidad, democracia, participación y rendición de cuentas, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, inauguró los trabajos de la Comisión Especial del H. Consejo Universitario para el Estudio y Evaluación del Primer Informe Anual de Actividades de la Administración Universitaria 2025-2029.



En el Museo Universitario “Leopoldo Flores”, Zarza Delgado subrayó que este proceso de revisión no solo responde a un compromiso institucional y ético, sino que constituye una etapa clave en la consolidación de una planeación universitaria centrada en las juventudes, sus necesidades, aspiraciones y contextos actuales.



Destacó que la evaluación del primer año de gestión permite orientar de manera estratégica las acciones universitarias hacia la construcción de una institución más eficiente, cercana y empática, colocando en el centro al estudiantado como eje de transformación y motor del desarrollo institucional.



En este sentido, enfatizó que la inclusión, por primera vez, de titulares de espacios académicos regionales en esta Comisión Especial fortalece la representación y participación de toda la comunidad universitaria, lo que contribuye a una planeación más territorial, incluyente y sensible a las realidades de las juventudes en distintas regiones del estado.



La rectora señaló que el ejercicio de evaluación también permite reafirmar el rumbo del Plan Rector de Desarrollo Institucional, estructurado en seis pilares, entre los que destaca el impulso a un estudiantado con oportunidades para su pleno desarrollo personal, así como el fortalecimiento de la investigación, la cultura, el deporte y una gestión universitaria al servicio de la comunidad.



Asimismo, puntualizó que los trabajos que se desarrollarán los días 24 y 25 de marzo abrirán espacios de diálogo, confianza y respeto, fundamentales para identificar áreas de mejora y ajustar la planeación institucional, garantizando que esta responda de manera pertinente a los desafíos actuales que enfrentan las juventudes universitarias.



Finalmente, Martha Patricia Zarza Delgado convocó a las y los integrantes de la Comisión a asumir este ejercicio como una oportunidad colectiva de reflexión y análisis, orientada a consolidar una transformación universitaria incluyente, progresista y con una visión de futuro que coloque a las juventudes en el centro de la toma de decisiones.