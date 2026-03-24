Mediante Operación Oriente han caído 30% los homicidios dolosos en Edoméx

-Autoridades de los tres órdenes de gobierno suman esfuerzos en 15 municipios de la zona para avanzar en la recuperación de la tranquilidad de las familias mexiquenses.

La estrecha coordinación de los tres órdenes de gobierno en la implementación de la Estrategia Operativa Oriente resultó en la baja del 30 por ciento en el homicidio doloso; así se informó en la Mesa de Paz que encabeza diariamente la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



“En el #C5 de Toluca, encabecé la Mesa de Paz de este lunes. Hoy el General Alcántara, Coordinador del Mando Unificado Oriente, compartió que se cuenta con una disminución de 30% en el delito de homicidio doloso desde el inicio de implementación de esta estrategia. Los tres órdenes de gobierno reforzamos la coordinación para brindar seguridad a las familias de la Zona Oriente”, señaló la mandataria mexiquense en sus redes sociales.



Durante la sesión, el General Alejandro Alcántara Ávila, Coordinador del Mando Unificado Oriente, informó que el número de casos pasó de 870 a 606, en el comparativo con los 363 días previos a su implementación.



La Estrategia Operativa Oriente se lleva a cabo en 15 municipios: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.



Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la implementación de acciones estratégicas de inteligencia y despliegues focalizados para atender las causas de la violencia y garantizar la tranquilidad de las y los mexiquenses.



En la Mesa de Paz número 53 del año participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; y Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.