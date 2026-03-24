Celebra SMSEM la fase estatal de los XLVIII Juegos Magisteriales

-Durante la inauguración, Jenaro Martínez agradeció el respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez para la realización de actividades como los juegos magisteriales y destacó el sentido histórico de esta edición.

El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) llevó a cabo la fase estatal de los XLVIII Eventos Culturales y Deportivos, en la que miles de maestras y maestros, campeones de las 14 regiones sindicales, compitieron por la gloria estatal en la máxima justa gremial del magisterio mexiquense.



Esta fase fue inaugurada por el Secretario General del SMSEM, Jenaro Martínez Reyes, acompañado por el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, en una ceremonia que congregó a representantes de toda la entidad en la Plaza de la Unidad Sindical.



El desfile de delegaciones, estuvo acompañado por el escudo monumental sindical y al ritmo de la Banda Juvenil de Marcha del CBT de Atlacomulco, dio paso a uno de los momentos más emblemáticos: el encendido del pebetero con el fuego de la antorcha magisterial, símbolo de la unidad, la identidad y la continuidad de una tradición que, desde hace casi medio siglo, forma parte de la vida del sindicato.



Además, se incluyó una exhibición del juego de pelota prehispánico, el ritual ceremonial con más de tres mil años de historia, así como un espectáculo de luces, música y pirotecnia que marcó el inicio de las competencias en su etapa más esperada.



Como parte de la jornada, las y los asistentes disfrutaron también de la presentación del cantante colombiano Manuel José, quien interpretó temas del repertorio romántico.



Así, durante dos días, las y los participantes desarrollaron las finales de 17 disciplinas culturales y 8 deportivas, en un ambiente de competencia, respeto y fraternidad, valores que distinguen al magisterio estatal dentro y fuera de las aulas.



Las actividades se llevaron a cabo en 34 sedes distribuidas en los municipios de Toluca, Ixtapan de la Sal, Zinacantepec, Metepec, Mexicaltzingo, San Antonio la Isla, Santa María Rayón y Calimaya, organización logística que permitió el desarrollo simultáneo de las distintas disciplinas.



Durante la inauguración, Jenaro Martínez agradeció el respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez para la realización de actividades como los juegos magisteriales y destacó el sentido histórico de esta edición.



“Nos reconocemos herederos de una historia viva que no se detiene, esta justa celebra la hermandad donde la competencia nos une”, expresó.



Hernández Espejel señaló que los certámenes magisteriales reúnen a maestros de todo el Estado de México, quienes encuentran en el deporte y la cultura espacios para coincidir y fortalecer a la educación con sentido social, comunitario y cercano que promueve la Nueva Escuela Mexicana.



Estos eventos, que forman parte de la tradición sindical desde su creación en 1977, se desarrollan bajo el lema Centenario de la Fraternidad y Unidad Sindical, en referencia a los orígenes del movimiento magisterial mexiquense y como un espacio de encuentro entre generaciones de docentes.