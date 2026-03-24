SEMOVI invita al Paseo Ciclista Nocturno de Primavera

-El recorrido será de 22 kilómetros y abarca puntos emblemáticos como Chapultepec, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) invita a la ciudadanía a participar en el segundo Paseo Nocturno “Muévete en Bici” del año con motivo del inicio de la Primavera, que se llevará a cabo el sábado 28 de marzo de las 19:00 a las 23:00 horas.



El recorrido será de 22 kilómetros y abarca puntos emblemáticos como Chapultepec, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, con salida en la Fuente de Petróleos y llegada al zócalo o Plaza Tlaxcoaque. Podrá realizarse en bicicleta, patines, patineta o a pie.



El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) ofrecerá préstamo gratuito de bicicletas en un horario de 19:00 a 22:00 horas presentando una identificación oficial. Así como, grupos musicales en la Glorieta del Ahuehuete de Paseo de la Reforma.



Para facilitar el acceso, la Red de Movilidad Integrada permitirá el ingreso con bicicletas al Metro, Metrobús y Tren Ligero desde las 17:00 horas; en Cablebús durante todo el día; y finalmente en RTP y trolebuses será sujeto a disponibilidad.



Con estas acciones la SEMOVI refrenda su compromiso de generar espacios para una movilidad sustentable, segura y accesible para todas y todos.