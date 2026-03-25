Entrega Rojo de la Vega rehabilitación de cancha en parque Sándalo

-La alcaldía recupera espacios para niñas, niños y jóvenes de cara al Mundial de Futbol 2026.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega entregó a jóvenes futbolistas de Santa María Insurgentes la rehabilitación de una cancha de fútbol en el Parque Sándalo, un espacio que vuelve a estar en condiciones para entrenar, convivir y hacer comunidad, a menos de 80 días para que inicie el Mundial de 2026 en la ciudad.



Durante el evento, la alcaldesa destacó que la recuperación de espacios deportivos es una forma de abrir oportunidades para niñas, niños y jóvenes.



“Una cancha no es solo pasto o concreto. Aquí se construyen amistades, se aprende a convivir y también a levantarse cuando uno pierde”, expresó.



Señaló que la intervención responde a solicitudes de vecinas y vecinos, y es resultado del trabajo coordinado entre la alcaldía y el Gobierno de la Ciudad de México.



Como parte de los trabajos, se sustituyó el pasto sintético de la cancha, se rehabilitó el cerramiento perimetral y se realizaron mejoras generales para garantizar condiciones adecuadas de uso para quienes practican deporte en el lugar.



La alcaldesa subrayó que el impulso al deporte forma parte de una estrategia para recuperar espacios públicos y fortalecer el tejido social en la demarcación. “El deporte aleja de la violencia, une a las familias y cambia comunidades”, dijo.



Finalmente, Ale Rojo de la Vega convivió con jóvenes deportistas y anunció que el equipo ganador del partido inaugural recibiría boletos para el encuentro entre Pumas y Pachuca.