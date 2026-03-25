Fall3ce Alicia Caro, figura de la Época de Oro del cine mexicano, a los 95 años

El cine mexicano se encuentra de luto tras el fallecimiento de la actriz Alicia Caro, una de las figuras vinculadas a la Época de Oro, quien murió el pasado 17 de marzo a los 95 años en su domicilio ubicado en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

La noticia fue confirmada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que lamentó la pérdida de la actriz de origen colombiano, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

Alicia Caro, cuyo nombre real era Beatriz Segura Peñuela, nació en Bogotá en 1930 y llegó a México en su infancia. Su carrera artística se desarrolló principalmente en el cine mexicano, donde debutó en 1947 y participó en diversas producciones durante las décadas de 1940 y 1950.

La actriz compartió créditos con figuras destacadas de la época, como Germán Valdés “Tin Tan”, consolidándose como parte del movimiento cinematográfico que marcó una etapa importante en la historia del cine nacional.

Tras una carrera activa en cine y televisión, Caro se retiró de la vida pública en años posteriores. Su legado permanece en múltiples películas que forman parte del patrimonio cultural del cine mexicano.