“Gobernar de Noche” fortalece la atención ciudadana en Álvaro Obregón

-Las autoridades atienden de primera mano problemáticas de seguridad, servicios urbanos, espacio público, entre otras.

La Alcaldía Álvaro Obregón refuerza su presencia en territorio con la estrategia “Gobernar de Noche”, un modelo de atención directa que traslada los servicios y la atención ciudadana al horario en que la mayoría de las y los vecinos regresa a casa.



Con recorridos en diversas colonias, las autoridades atienden de primera mano problemáticas de seguridad, servicios urbanos, espacio público, entre otras, reduciendo tiempos de respuesta y fortaleciendo la cercanía con la comunidad.



Como parte de dichas acciones, esta semana autoridades de la alcaldía realizaron recorridos en las colonias Arturo Martínez, Bonanza, Mártires de Tacubaya y María G. de García Ruiz, donde dialogaron con vecinas y vecinos con el objetivo de identificar y atender problemáticas específicas.



Esta estrategia surge a partir de solicitudes vecinales, ya que muchas personas regresan a casa por la noche y es en ese momento cuando pueden expresar sus inquietudes.



La construcción de comunidad requiere un trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía, por lo que estos recorridos permiten fortalecer la cercanía institucional y dar seguimiento inmediato a las demandas.



Como parte de esta política territorial encabezada por el alcalde Javier López Casarín, también se han llevado a cabo jornadas nocturnas en diversas zonas de la demarcación, incluyendo: La Mexicana, Lomas de Nuevo México, La Cebada, La Cebadita, Liberación Proletaria, Ampliación La Mexicana, el perímetro de Jalalpa, Lomas de Santo Domingo, Ampliación de Santo Domingo y Real del Monte, donde participó personal de distintas áreas de la alcaldía.



Gobernar de Noche se suma a la Estrategia integral de seguridad ÁO 360, la cual posiciona a la demarcación como la alcaldía número uno en eficiencia policial y la segunda con mayor reducción de delitos de alto impacto en la capital con la disminución del 85.7%.