Adrián Marcelo acepta pelear con Poncho de Nigris, pero impone condiciones

El comediante Adrián Marcelo confirmó su disposición para enfrentar a Poncho de Nigris en una posible pelea estelar del evento Ring Royale 2027, aunque dejó claro que su participación dependerá del cumplimiento de ciertas condiciones.

De acuerdo con sus declaraciones, Marcelo señaló que no subiría al ring únicamente como participante, sino que busca ser reconocido como socio dentro del evento, con voz en las decisiones y beneficios derivados de la organización.

Además, planteó que el exboxeador Julio César Chávez participe como intermediario y figura clave en la estructuración del combate, con el objetivo de garantizar equilibrio entre ambas partes.

La posible pelea ha generado expectativa debido a la rivalidad que ambos han mantenido en medios y redes sociales, la cual se remonta a su participación en proyectos televisivos y a intercambios públicos de opiniones.

Por ahora, la realización del combate dependerá de la respuesta de Poncho de Nigris, mientras el interés del público continúa creciendo ante la posibilidad de que el enfrentamiento se concrete en 2027.