Cuajimalpa y Miguel Hidalgo ponen en marcha el operativo “Semana Santa 2026”

-En el Operativo Conjunto participan 107 elementos, 22 camionetas tipo pick up, 22 motocicletas, 11 carpas itinerantes, dos módulos de seguridad.

Con el propósito de mantener a la Zona Poniente como la región más segura del Valle de México, el Gobierno de Huixquilucan y las alcaldías de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa pusieron en marcha el Operativo Conjunto “Semana Santa 2026”, con el despliegue de más de cien elementos y 44 unidades móviles de las tres corporaciones, para blindar los puntos limítrofes entre estas demarcaciones durante el periodo vacacional de Semana Santa y continuar reduciendo la incidencia delictiva.



Al dar el banderazo de inicio a este operativo conjunto, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, y los alcaldes de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, informaron que este despliegue táctico – operativo, inició a partir de este martes 24 de marzo y estará activo hasta el domingo 12 de abril, con la intención de reforzar la vigilancia en zonas estratégicas durante la Semana Santa y de Pascua, para que las familias puedan vacacionar tranquilamente y disfrutar de estos días de asueto, sin preocupaciones.



El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló que se encuentran listos para mantener segura la zona poniente de la Ciudad de México y su colindancia con el Estado de México, sumando esfuerzos para que la población pueda estar tranquila con gobiernos que sí responden a la ciudadanía.



Mencionó que este Operativo Conjunto es una muestra de que no bajan la guardia en materia de seguridad, que es lo que la población exige, y llamó a los gobiernos en todos los niveles a no distraerse en temas que no son prioritarios, como la Reforma Electoral, porque lo que verdaderamente se necesita es fortalecer a las policías municipales.



Por otro lado, recomendó a los vecinos no caer en el engaño de algunos delincuentes que, bajo el modus operandi de “La Patrona” extorsionan a los empleados, pidiéndoles sumas de dinero u objetos de valor, presuntamente, para ayudar a sus patrones y con ello, consumar el robo.



Tabe reconoció los resultados obtenidos del trabajo que han realizado en el combate a la inseguridad en estas tres demarcaciones.



El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, destacó la estrategia “Cuajimalpa Segura”, la cual se refuerza con este tipo de acciones en coordinación con la alcaldía Miguel Hidalgo y el municipio de Huixquilucan.



Orvañanos destacó que la estrategia busca garantizar que las vacaciones de Semana Santa y Pascua se desarrollen con tranquilidad, tanto para los habitantes de la zona poniente como para los visitantes que acuden a la oferta cultural de la demarcación.



Destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el segundo y tercer trimestre de 2025, Cuajimalpa se ubicó en el segundo lugar entre las alcaldías con mayor percepción de seguridad en la Ciudad de México, mientras que, en el cuarto trimestre, ocupó el tercer sitio. En ese periodo, más del 55 por ciento de su población manifestó sentirse segura.



El Estado de Fuerza que participará en el Operativo Conjunto “Semana Santa 2026”, consistirá en la participación de 107 elementos, 22 camionetas tipo pick up, 22 motocicletas, 11 carpas itinerantes, dos módulos de seguridad, un dron y una célula pie – tierra.