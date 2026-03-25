Justicia, eje del bienestar y de la confianza social en Edoméx: Delfina Gómez

-Reconoció a servidoras y servidores judiciales cuya labor fortalece la legalidad, los derechos y la paz social.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirmó que su administración coloca a la justicia como eje del bienestar en el Estado de México, en el marco de la entrega de las “Preseas 2026 del Poder Judicial mexiquense”, donde reconoció la trayectoria de mujeres y hombres que han dedicado su vida al servicio del derecho y la legalidad.



“En el Estado de México, la fortaleza de los poderes públicos radica en la transformación de su actividad diaria con base en la ética, la honestidad y la responsabilidad social; afirmamos que la justicia es un pilar esencial para consolidar una sociedad más igualitaria y donde el acceso a esta sea un derecho efectivo para todas y todos”, destacó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Durante la sesión solemne conjunta, la mandataria mexiquense reconoció la trayectoria, ética y vocación de servicio de las y los galardonados, y señaló que su labor da sustento a la confianza ciudadana y a la estabilidad social en la entidad.



“Cada asesoría legal y demanda iniciada, acuerdo emitido, expediente atendido en tiempo y forma, audiencia realizada y sentencia pronunciada significan justicia cotidiana para la gente, por ello mi reconocimiento a las y los galardonados”, refirió la Gobernadora.



Recordó que las Preseas del Poder Judicial del Estado de México fueron instauradas en 2022 en el marco de su bicentenario, y señaló que reconocen trayectorias en distintas ramas del derecho, entre ellas derechos humanos, justicia restaurativa, derecho penal, civil, familiar y constitucional.



Destacó que en esta quinta edición, realizada en el Patio Constitución del Palacio de Justicia de Toluca, se distinguió en 10 categorías a juristas, académicos y profesionales del derecho por sus aportaciones al desarrollo institucional y jurídico de la entidad.



Por su parte, Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de México, refirió que este reconocimiento fortalece la identidad institucional y el compromiso con la ciudadanía, al señalar que las personas galardonadas se convierten en un referente que inspira y dignifica el servicio público.



También indicó que el Poder Judicial mantiene como eje la integridad, la vocación de servicio y la legalidad como base de la estabilidad institucional y la paz social.



La Banda Sinfónica de la Secretaría de Seguridad del Estado de México sorprendió con un flash mob, en el que los y las asistentes se deleitaron con una interpretación inmersiva de las piezas “Nereidas” y “Bésame Mucho”.



Asistieron integrantes de los tres poderes del Estado, entre ellos el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, así como autoridades municipales, legisladores, representantes de organismos autónomos, integrantes de la Mesa de Paz, colegios de abogados, académicos y familiares de las personas galardonadas.