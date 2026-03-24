Reforma electoral compromiso para acabar con los privilegios: Senado

-Se trata de una propuesta que beneficia a la población, afirma Laura Itzel Castillo Juárez.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que la iniciativa en materia electoral que presentó la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, busca una reforma profunda para el manejo eficiente del presupuesto en los congresos estatales, un compromiso que se tiene con la sociedad para acabar con los privilegios.



La legisladora indicó que la iniciativa se discutirá esta semana en el Senado y que se trata de una propuesta, un “Plan B” en materia electoral, que beneficia a la población y “los partidos debemos mirar hacia la sociedad”.



Subrayó que el proyecto busca que sean más eficientes los gobiernos municipales y, en el caso de los gobiernos estatales, los congresos; el compromiso que tenemos “es que se acaben los privilegios, seguir la lucha por la igualdad y optimizar el gasto público”.



Explicó que la iniciativa contempla que, en el caso de los municipios, no haya más de 15 regidores, ni menos de siete, y en algunos casos, precisó, existen menos de siete. Lo que se plantea es llevar a cabo un mejor manejo del presupuesto y que sean más eficaces en los mismos gobiernos municipales y en los congresos.



“Se deben acabar los privilegios, luchar por la igualdad y optimizar el gasto público, y siempre que se hacen este tipo de transformaciones y propuestas, los cambios y las transformaciones nunca han sido fáciles”, reiteró.



Laura Itzel Castillo refirió que el tema de la revocación de mandato es uno de los puntos más importantes, ya que se plantea que se lleve a cabo cada tres años o cada cuatro, para que se someta a este proceso democrático a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.



Precisó que la democracia es el derecho que tiene el pueblo a elegir a sus gobernantes y a decidir sobre el futuro de la nación; entonces, este es uno de los asuntos irrenunciables, ya que tenemos que garantizar que efectivamente se puedan llevar a cabo estos procesos de cara al pueblo de México.



Recordó que gracias a la alianza y la construcción de acuerdos con el PVEM y el PT es que se logró la transformación en este país, eso lo debemos de tener muy presente, por lo que debemos de seguir trabajando por la unidad.