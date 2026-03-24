ENTREGA SHEINBAUM TÍTULOS DE CONCESIÓN DE AGUA A MUNICIPIOS EN BAJA CALIFORNIA

-La entrega de estos títulos de concesión garantiza el abasto de agua del presente y de los próximos 30 años.

En el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, y a través de un enlace desde Palacio Nacional a Baja California, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo entrega, en un hecho histórico, de títulos de concesión de agua a los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada, por lo que ya no tendrán que pagar a terceros que la comercializaban para beneficio personal y garantiza el abasto del agua para los próximos 30 años, como resultado de la nueva Ley Nacional de Aguas, que tiene como objetivo erradicar los privilegios.

“Como en otros casos, nuestro objetivo es que no haya privilegios. Aprovechando que estamos en el aniversario del nacimiento de Benito Juárez, la lucha de Juárez y los liberales mexicanos fue por acabar con los privilegios, que todos fueran iguales ante la ley. Y el cambio a la Ley de Aguas, la nueva Ley de Aguas tuvo, entre otras razones, quizá su principal, es acabar con los privilegios a la hora de cerrar la transmisión de derechos del agua”.

Recordó que fue con el expresidente Salinas de Gortari que se emitió la antigua Ley Nacional de Aguas, la cual permitía comercializar el recurso hídrico convirtiéndolo en mercancía; por ello, con la nueva ley, los recursos ahora se regresan a la gente a través de más obra pública.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, señaló que con la nueva ley se eliminan las transmisiones entre particulares, terminando con el mercado negro del agua.

Asimismo, se eliminan los cambios de uso, particularmente del agrícola a otros usos con fines de lucro, se termina con el acaparamiento, se combate el uso ilegal y se otorga justicia social al reconocer los sistemas comunitarios en ejidos, comunidades y pueblos indígenas.

Detalló que las reformas realizadas han permitido un incremento en la recaudación de cerca de 3500 millones de pesos (mdp) y la meta para 2026 es aumentar a 6300 mdp. Además, informó que se han realizado 9547 trámites en beneficio de pequeños y medianos productores y 7614 inspecciones que concluyeron en más de mil clausuras y suspensiones. Ante esto, llamó a las empresas a acercarse a la Conagua para regularizarse.

Respecto a la entrega de las concesiones en Baja California, Morales López explicó que, desde 2002 los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada compran el agua a un Distrito de Riego a través de las transmisiones, al que tuvieron que pagar 531 mdp en los últimos cinco años.

Wl subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua, Aarón Mastache Mondragón, señaló que con la entrega de estos títulos de concesión se asegura el abastecimiento de agua del presente y de los próximos 30 años para estos municipios.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, agregó que la entrega de estas concesiones de agua es una noticia histórica que deja atrás la incertidumbre y da entrada a una era de justicia hídrica para devolverle al pueblo de México lo que es suyo.

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