Cruz Azul confirma que Ebere no puede entrar a EE.UU. y peligra su participación con Concachampions

Cruz Azul informó que el futbolista Osinachi Christian Ebere no puede ingresar a Estados Unidos debido a restricciones migratorias vigentes para ciudadanos de Nigeria, situación que pone en riesgo su participación en la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026.

A través de un comunicado, el club explicó que el jugador no formó parte de la delegación que viajó a San José, California, para un partido amistoso ante Atlético Nacional. La medida responde a una proclama que limita el acceso al país norteamericano para personas con nacionalidad nigeriana.

La institución señaló que ya se encuentra realizando gestiones para intentar obtener un permiso especial que permita al atacante participar en los compromisos oficiales del torneo, programados para disputarse en Los Ángeles en el mes de abril.

La posible ausencia de Ebere representaría una baja para el conjunto celeste en la fase de eliminación directa, donde se enfrentará a rivales de alto nivel en busca del título continental.

El delantero llegó a Cruz Azul para el Clausura 2026 y hasta el momento suma participación en varios encuentros, en un proceso de adaptación al futbol mexicano y a las condiciones de la Ciudad de México.