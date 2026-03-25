Sheinbaum lamenta asesinato de maestras en Michoacán y anuncia programa de salud mental

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como “muy doloroso” el asesinato de dos maestras en una preparatoria en el estado de Michoacán.

Durante sus declaraciones, la mandataria expresó su solidaridad ante lo ocurrido y destacó la gravedad del caso en el ámbito educativo.

Sheinbaum informó que su gobierno implementará un programa de salud mental dirigido a estudiantes de secundaria y nivel medio superior.

La presidenta señaló que esta iniciativa busca brindar atención y acompañamiento a jóvenes en contextos complejos.

Asimismo, indicó que se continuará trabajando en acciones que fortalezcan el bienestar de la comunidad estudiantil.