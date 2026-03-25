Encabeza Marina del Pilar operativo “En Baja California seguro te diviertes”

-La mandataria estatal subrayó la importancia de implementar este tipo de operativos, ya que la Semana Santa es uno de los periodos de mayor movilidad en el estado.

Con el objetivo de garantizar la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de las familias bajacalifornianas y de quienes visitan la entidad, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dio inicio al Operativo Vacacional de Semana Santa 2026 “En Baja California Seguro te Diviertes”, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.



La mandataria estatal subrayó la importancia de implementar este tipo de operativos, ya que la Semana Santa es uno de los periodos de mayor movilidad en el estado, cuando playas, carreteras y destinos turísticos reciben a miles de visitantes.



“Tenemos un esfuerzo en materia de seguridad con todos los municipios. Estamos garantizando la seguridad de todas y todos, con atención oportuna, prevención y vigilancia permanente en todo el estado”, destacó.



Como parte del arranque del operativo, la gobernadora, en conjunto con la alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame, y la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano, realizaron enlaces en vivo desde el Baja California Center con autoridades municipales de Tecate, Tijuana, San Quintín, Ensenada, San Felipe y Mexicali, quienes informaron sobre el despliegue de acciones de seguridad en sus respectivas localidades.



Entre las acciones contempladas se incluyen operativos carreteros, vigilancia en playas, instalación de puntos de control y alcoholímetros, módulos de atención turística, así como patrullajes a pie y en motocicleta en zonas estratégicas.



El operativo contará con 3 mil 529 elementos, mil 55 unidades, 82 motocicletas de tránsito, 43 motocicletas tipo escudo, 20 cuatrimotos, 12 vehículos RZR, 15 bicicletas, 20 drones y 88 unidades adicionales, con la participación coordinada de todas las instituciones.



El periodo de Semana Santa se llevará a cabo del 29 de marzo al 5 de abril, mientras que el receso escolar de educación básica será del 30 de marzo al 10 de abril, lo que representa una mayor afluencia en todo el estado, especialmente durante los días santos, del 2 al 5 de abril.



El secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, Laureano Carrillo Rodríguez, señaló que la estrategia se rige en cinco ejes operativos: coordinación, prevención, patrullaje, proximidad y seguridad vial.



“Estamos preparados para recibir a turistas tanto nacionales como extranjeros. Estaremos pendientes de su seguridad durante su estancia en el estado, tomando como base la experiencia del año pasado”, indicó Carrillo Rodríguez.



La titular del Ejecutivo señaló que esta estrategia busca proteger la vida de las personas y continuar fortaleciendo la construcción de comunidad, a fin de que quienes visiten Baja California se lleven lo mejor del estado y disfruten estos días con paz y en espacios seguros.