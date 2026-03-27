Supervisa Delfina Gómez Línea III del Mexicable; beneficiará a 700 mil habitantes

-El proyecto, que se enmarca en este “2026, Año de las Obras en Edoméx”, lleva 66 por ciento de avance y permitirá transportar a 40 mil usuarios de diferentes colonias.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, realizó una supervisión del Mexicable Línea III, una obra que lleva 66 por ciento de avance y que transformará la movilidad en la zona alta de Naucalpan, al ofrecer un transporte digno, seguro y eficiente para 700 mil mexiquenses.



“Continué actividades en #Naucalpan y realicé un recorrido para supervisar los avances de la Línea 3 del #Mexicable, que beneficiará la movilidad de miles de mexiquenses diariamente, reduciendo sus tiempos de traslado con un transporte seguro y eficiente”, señaló la Maestra Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.



El proyecto, que forma parte de este “2026, Año de las Obras en Edoméx”, permitirá transportar diariamente a 40 mil usuarios de las colonias Lázaro Cárdenas, El Molinito, San Antonio Zomeyucan, San José de los Leones, Mártires de Río Blanco, Benito Juárez, Lomas del Cadete, Valle Dorado, Izcalli Chamapa.



En el recorrido, en el que saludó y felicitó a los trabajadores de la obra, la Mandataria estatal estuvo acompañada por Isaac Montoya, Presidente Municipal de Naucalpan.