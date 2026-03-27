Luis Mendoza impulsa oportunidades educativas para vecinos y trabajadores en Benito Juárez

-En el marco de la firma, representantes de las instituciones educativas subrayaron el impacto de esta colaboración.

La alcaldía Benito Juárez, encabezada por Luis Mendoza, firmó un convenio con diversas instituciones educativas, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación mediante descuentos en colegiaturas para vecinos, trabajadores de la alcaldía y sus familias.



Estas alianzas representan una de las acciones más relevantes de la administración en materia de desarrollo social, al fortalecer las oportunidades de formación académica en todos los niveles, desde preescolar hasta posgrado.



“Este es uno de los convenios más importantes para nuestra alcaldía, porque aquí la gente sabe que la educación es la base del éxito. En Benito Juárez, las y los vecinos se preparan, se esfuerzan y buscan salir adelante y nuestro compromiso es acompañarlos y darles más herramientas para lograrlo”, destacó el alcalde Luis Mendoza.



Entre las instituciones participantes se encuentran el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas; la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos A.C.; Colegio Héroes y la Universidad Amerike Campus CDMX, que ofrecerán beneficios al público en general. Asimismo, la Universidad Americana del Noroeste S.C. y la Universidad Latinoamericana S.C. firmaron convenios específicos para otorgar descuentos a trabajadores de la alcaldía y sus familiares.



Durante el evento, el director general de Participación Vecinal y Vinculación, Juan Adrián González, destacó: “Este convenio tiene un propósito muy claro: otorgar descuentos y beneficios objetivos a nuestros trabajadores y a sus familiares directos, reconociendo el esfuerzo que día a día realizan”.



En el marco de la firma, representantes de las instituciones educativas subrayaron el impacto de esta colaboración.



Por su parte, el Director de Lottus Empresarial de la Universidad Americana del Noroeste S.C. y la Universidad Latinoamericana S.C., Edvard Pettersen Celayeta, reafirmó su compromiso en colaboraciones a corto, mediano y largo plazo.



Las becas contempladas abarcan desde nivel preescolar hasta licenciaturas en 52 áreas, entre ellas Mercadotecnia, Psicología, Derecho, Comercio y Finanzas Internacionales, así como estudios de posgrado en Derecho, Administración, Liderazgo y Planeación Fiscal Corporativa.