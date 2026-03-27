Coordinación institucional clave para las adopciones internacionales

-En Edoméx, el juzgado especializado en la materia ha realizado ocho adopciones de esta clase.

La coordinación entre autoridades mexicanas y autoridades internacionales, ha sido fundamental en los trámites de adopción internacional; a través del Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción y Restitución Internacional de Menores del Poder Judicial del Estado de México se han llevado a cabo ocho adopciones: tres de Estados Unidos, tres de Francia, una de Italia y una de España.



En la Mesa de trabajo “Procesos Familiares Internacionales”, desarrollada durante el Congreso Internacional de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, la titular de ese órgano especializado, Jueza Nohemí García Rosales, destacó el trabajo en equipo de las instituciones en estos procedimientos.



“Contamos con la colaboración de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y un comité interinstitucional integrado por un representante del Poder Judicial, de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, entre otros, para garantizar que la adopción beneficie a la niña, niño o adolescente que saldrá de nuestro país” expresó la juzgadora.



Al participar como panelista de esta mesa de trabajo, García Rosales adelantó que se encuentran en puerta cuatro adopciones más para este año: tres para Italia y una más para Estados Unidos. En la adopción internacional intervienen también, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de Justicia.



Como moderadora de esta dinámica, la magistrada en retiro, Patricia Martínez Esparza, destacó que “lo más importante para un juzgador familiar es la sensibilidad”, ya que permite entender que una niña, niño o adolescente no deben ser vistos como objetos de conflicto, sino como personas con derechos, emociones y la esperanza de encontrar un hogar.



La mesa de trabajo también contó con la participación de la Jueza décima familiar, del primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Alma Alejandra Murillo Gallardo y el Director de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco, Jesús Ignacio Escobar Correa.



En el Aula Magna “Lic. Gustavo A. Barrera Graf” de la Escuela Judicial del Estado de México, durante dos días se reunieron especialistas, quienes abordaron temas como la restitución internacional, la justicia penal para adolescentes, el maltrato infantil, la maternidad en prisión y el impacto de la violencia digital.