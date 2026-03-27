Preparan en CDMX traslado de perritos rescatados del Refugio Franciscano

-Con el Refugio Franciscano se trabaja en el proceso de revisión de instalaciones para el adecuado funcionamiento como albergue.

El Gobierno de la Ciudad de México, mantiene una política de bienestar animal que procura que a todos los seres sintientes de la capital se les brinde el mejor cuidado y la posibilidad de contar con un hogar y una familia digna.



La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, informó que los perros que se encuentran en el refugio temporal del Ajusco, rescatados hace cuatro meses del espacio Franciscano, serán trasladados a la Brigada de Vigilancia Animal, mientras que aquellos que se encuentran en las instalaciones del Deportivo Hermanos Galeana permanecerán en dicho lugar.



Álvarez Icaza informó que en próximos días se llevará a cabo el traslado de los caninos a la Brigada de Vigilancia Animal, a lo cual llamó a un acompañamiento de la sociedad civil como una suerte de observatorio ciudadano, para lo cual ya se evalúa cómo se podría llevar a cabo de manera organizada para no poner en riesgo a ningún animal.



La titular de la dependencia medioambiental informó que, a casi cuatro meses de la intervención realizada en el refugio ubicado en Cuajimalpa, el Gobierno de la Ciudad de México mantiene el resguardo y atención integral de esos perritos, en cumplimiento de una instrucción judicial que prioriza el bienestar animal y el interés superior de los seres sintientes.



Precisó que no se tiene previsto en este momento ningún regreso de perros al Refugio Franciscano, debido a que las condiciones actuales, tanto jurídicas como físicas del espacio, no garantizan su bienestar, aunque no se descarta que, de modificarse estas condiciones en el futuro, pueda revisarse el escenario.



Detalló que el gobierno capitalino ya cuenta con las condiciones para llevar a cabo un traslado paulatino, ordenado y acompañado de los animales hacia espacios con mejores capacidades de atención. Reiteró que, en una primera etapa, se prevé el traslado de 293 perritos que se encuentran en el Ajusco hacia la Brigada de Vigilancia Animal, proceso que se realizará en los próximos días con todas las garantías de salud, logística y cuidado.



Agregó que actualmente se mantienen bajo resguardo 824 perros en distintos espacios temporales, los cuales serán concentrados progresivamente para optimizar recursos y fortalecer la atención médica, etológica y operativa, asegurando en todo momento su bienestar.